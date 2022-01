Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz: l'UE approuve l'acquisition d'Intelsat Holdings information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de la société Intelsat Holdings par Allianz SE.



Intelsat Holding exploite des réseaux satellitaires et réseaux terrestres ainsi qu'une infrastructure de connectivité afin de fournir des services de communication diversifiés à destination des opérateurs de télécommunications, des entreprises de médias et des fournisseurs de services Internet.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné l'absence de chevauchements horizontaux ou de relations verticales entre les activités des entreprises.





