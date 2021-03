Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : investit dans la fintech hongkongaise WeLab Cercle Finance • 08/03/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - L'assureur allemand Allianz a annoncé lundi avoir investi 75 millions de dollars dans la 'fintech' hong-kongaise WeLab, une plateforme qui permet de mettre en contact emprunteurs et prêteurs. Depuis sa création en 2013, WeLab - qui est aujourd'hui présente à Hong Kong, en Chine et en Indonésie - dit avoir permis à 50 millions de particuliers et à 600 entreprises d'avoir accès au crédit. Allianz explique que l'investissement lui permet de renforcer son positionnement en Asie, un marché qu'il juge hautement 'stratégique' en raison de son potentiel dans la gestion de fortune, notamment à Hong Kong, qui affiche le deuxième plus fort taux de dépôt bancaire par habitant au monde.

