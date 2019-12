Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : investissement dans l'immobilier à Hyderabad Cercle Finance • 18/12/2019 à 14:00









(CercleFinance.com) - SPREF II Pte. Ltd, un partenariat entre Allianz Real Estate et Shapoorji Pallonji, annonce avoir acquis une société indienne qui possède, exploite et maintient Waverock, une zone économique spéciale à Hyderabad en Inde, pour 250 millions de dollars. Inauguré en 2017, Waverock comprend quatre tours de bureaux d'une superficie locative totale d'environ 223.000 mètres carrés. La propriété est située dans le quartier financier Gachibowli - un hub informatique à forte croissance. La stratégie du SPREF accompagne les tendances structurelles dans six métropoles indiennes (Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Pune, Chennai et Delhi) pour bâtir un portefeuille de bureaux. Les investisseurs de SPREF II ont engagé 500 millions de dollars en fonds propres.

ALLIANZ XETRA -0.29%