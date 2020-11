Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz-Hausse surprise de 6% de son bénéfice net au T3 Reuters • 06/11/2020 à 08:12









(Actualisé avec précisions, contexte) FRANCFORT, 6 novembre (Reuters) - L'assureur allemand Allianz ALVG.DE a annoncé vendredi une hausse inattendue de 6% de son bénéfice net au troisième trimestre par rapport à l'année dernière, malgré l'effet de la pandémie de coronavirus sur ses activités, et s'est de nouveau abstenu de donner une prévision de bénéfice annuel. Allianz, ainsi que d'autres assureurs, a mis en garde contre les risques entourant les perspectives économiques alors qu'il reçoit les réclamations de ses clients portant sur l'interruption d'activité et l'annulation d'événements en raison de la chute de la demande d'assurances auto et voyage. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est établi à 2,063 milliards d'euros pour les trois mois à fin septembre, contre 1,947 milliard d'euros un an plus tôt alors que les analystes tablaient sur 1,626 milliard d'euros. "Nous restons confiants dans notre capacité à non seulement bien traverser la crise du COVID-19, mais aussi à rendre Allianz encore plus fort", a déclaré son président du directoire, Oliver Bäte. Allianz avait renoncé au printemps à son objectif d'un bénéfice annuel de 11,5 milliards à 12,5 milliards d'euros en invoquant les incertitudes économiques liées à la pandémie, tout en disant s'attendre au premier recul de son bénéfice annuel depuis près de dix ans. Le ratio combiné d'Allianz, indicateur clé de la rentabilité des activités d'assurance dommages qui constitue l'une de ses plus importantes sources de revenus, s'est légèrement dégradé à 94,5% contre 94,3% un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100% traduit une activité rentable. Le titre Allianz progressait de plus de 1% dans les transactions électroniques avant l'ouverture de la Bourse de Francfort. (Tom Sims, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

