Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz: hausse de 2% du résultat net en 2022 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Allianz publie au titre de l'année écoulée un bénéfice net attribuable aux actionnaires en hausse de 1,9% à 6,7 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation accru de 5,7% à 14,2 milliards 'grâce à l'excellente performance des activités IARD, santé et vie'.



Le chiffre d'affaires annuel de la compagnie d'assurance allemande s'est inscrit en progression de 2,8% à 152,7 milliards d'euros, mais avec un repli de 4,5% à 36,7 milliards sur les trois derniers mois de 2022.



La direction propose un dividende de 11,40 euros par action, soit une hausse de 5,6% par rapport à 2021. Pour 2023, Allianz vise un résultat d'exploitation de 14,2 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard.





Valeurs associées ALLIANZ XETRA -2.49%