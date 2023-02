Allianz Global Investors exigera "des objectifs fiables de réduction des émissions de carbone"

(AOF) - Allianz Global Investors annonce qu’il « tiendra les administrateurs responsables si l'entreprise émettrice n'a pas mis en place des objectifs fiables de réduction des émissions de carbone». C’est ce qu’affirme ce gestionnaire d’actifs qui gère plus de 521 milliards d’euros pour les particuliers, les family offices et les investisseurs institutionnels, en ouverture de l’analyse annuelle de l’exercice de ses droits de vote en assemblée générale sur près de 110 000 résolutions d'actionnaires et de dirigeants en 2022.

" De notre point de vue d'investisseur responsable et de long terme, deux sujets ressortent vraiment : une plus grande responsabilité attendue de la part du Conseil d'Administration en matière d'objectifs crédibles de transition climatique et un examen continu et vigilant des rémunérations " précise le gérant.

Au cours de l'année 2022, AllianzGI a participé à 10 205 assemblées générales (contre 10 190 en 2021) et a voté contre ou s'est abstenu de voter sur au moins un point de l'ordre du jour lors de 69 % d'entre elles (contre 68 % en 2021). Au niveau global, le gérant d'actifs s'est opposé à 16 % des résolutions liées aux délégations au conseil d'administration des autorisations portant sur le capital, 23 % des résolutions liées aux nominations d'administrateurs et 43 % des résolutions liées à la rémunération des dirigeants.

Si " la plus grande cause de désaccord " en 2022 " a été une fois de plus la rémunération des dirigeants ", (AllianzGI s'est opposé aux politiques et aux rapports de rémunération des dirigeants dans 23 % des cas contre 24% en 2021), AllianzGI souligne qu'elle a voté contre un quart des nominations d'administrateurs, le cumul des mandats restant " une préoccupation majeure " : AllianzGI s'est opposé dans 33 % des cas aux élections d'administrateurs, contre 22 % l'année dernière.