Allianz Global Investors : closing final du fonds European Private Credit II

(AOF) - Allianz Global Investors a annoncé aujourd'hui le closing de son fonds European Private Credit II, après avoir levé 494 millions d'euros. EPC II a attiré plus d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels européens tiers, assureurs et fonds de pension d'entreprises allemands, français, autrichiens, belges et italiens. EPC II offre aux investisseurs la possibilité d'investir aux côtés d'Allianz dans des dettes senior de sociétés de taille moyenne en Europe, et plus particulièrement en France et en Allemagne.

EPC II a d'ores et déjà engagé plus de 50 % du fonds en réalisant près de 20 investissements en France et en Allemagne.