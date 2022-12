Allianz GI sur la Fed : il faut s’attendre à de la volatilité sur les taux

Compte-tenu du niveau d'incertitude élevé sur le niveau de l'inflation lié à la vigueur de l'économie américaine, le gestionnaire d'actifs estime que le taux terminal de la Fed pourrait s'établir entre 5% et 6%. Par ailleurs, il ne valide pas une baisse des taux au second semestre, alors que Jerome Powell a clairement énoncé qu'il ne fallait pas tabler sur des baisses rapides de taux pour ne pas répéter les erreurs faites dans les années 1970-80.

Le Directeur mondial des gestions obligataires d'Allianz Global Investors estime que ces anticipations ne reflètent aucune surprise sur des chiffres d'inflation plus élevés dans les mois à venir, ce qui lui parait très fragile.

" La hausse de 50 points de base est bien anticipée par les marchés. Mais ceux-ci pourraient être surpris par le ton hawkish que devrait adopter Jerome Powell ", prévient Franck Dixmier. De fait, ils anticipent actuellement un taux terminal à 5% et une première baisse de taux au second semestre 2023.

Après 4 hausses de taux de 75 points de base, Jerome Powell devrait recalibrer leurs amplitudes et le gestionnaire d'actifs anticipe une nouvelle hausse de 50 points de base lors du prochain conseil de politique monétaire de la Fed, les 13 et 14 décembre.

