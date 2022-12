Allianz GI : Les marchés ne semblent pas préparés à un discours hawkish de la BCE

" Par ailleurs, les effets de second tour potentiels, liés aux négociations salariales en cours, ne doivent pas être négligés, tout comme les incertitudes sur le coût de l'énergie. Car si les prix ont récemment baissé, la nécessité de reconstituer les stocks pour 2024 pourrait fortement peser l'an prochain ", met en garde Franck Dixmier. Il estime que l'inflation devrait rester sur un niveau élevé en 2023, ce qui pourrait être confirmé par les prévisions que devrait présenter la BCE lors de sa réunion.

