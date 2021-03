Allianz GI lance une stratégie macro mondiale à rendement absolu

(AOF) - Allianz Global Investors a annoncé le lancement du fonds Allianz Fixed Income Macro (FIM). Le fonds suit une stratégie macro mondiale à rendement absolu, qui investit sur les marchés développés et émergents et vise explicitement à ne pas être corrélé aux actions, au crédit et aux obligations d'État.

Le fonds a quatre objectifs : surperformer son indice de référence sur une période de 12 mois ; apporter de la diversification au portefeuille en visant une corrélation nulle avec les classes d'actifs traditionnelles (actions, crédit et taux) ; fournir un profil de retour asymétrique avec un biais positif et protéger le capital .

Allianz Fixed Income Macro, géré par la même équipe d'investissement que le fonds Allianz Strategic Bond Fund, vise à surpasser le rendement du marché monétaire. La position neutre d'Allianz Fixed Income Macro est de 100 % de liquidités (composées de cash, de T-Bills et d'obligations d'État à court terme). Les positions actives du FIM seront souvent exprimées via des produits dérivés tels que des contrats à terme, des swaps et des devises, mais peuvent également inclure des obligations.

La stratégie, disponible au Royaume-Uni en tant qu'OEIC depuis juillet 2018, a généré un rendement de 6,98 % par an depuis sa création (au 30 novembre 2020).