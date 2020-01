Allianz France a investi plus d'1 milliard d'euros dans les ETI françaises

(AOF) - Allianz France a annoncé avoir franchi le seuil du milliard d'euros investi dans les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), dont le chiffre d'affaires est d'au moins 50 millions d'euros, via son programme d'investissement en dette privée corporate. Ces investissements se matérialisent sous la forme de prêts à long terme et sur mesure. Une quarantaine de sociétés a pu en bénéficier, dont 30 en France, dans tous les secteurs et toutes les régions.