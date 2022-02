Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz: en léger retrait après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - Allianz cède 1% à Francfort après la publication, au titre de 2021, d'un résultat net attribuable aux actionnaires en repli de 2,9% à 6,6 milliards d'euros, grevé par une importante provision pour litiges, mais avec un profit opérationnel en progression de 24,6% à 13,4 milliards.



Ses revenus se sont accrus de 5,7% à 148,5 milliards d'euros, une croissance portée par des contributions positives de chacune de ses activités d'assurance-dommages (+4,8%), d'assurance vie-santé (+5,8%) et de gestion d'actifs (+14,3%).



Allianz propose au titre de 2021 une hausse de 12,5% de son dividende à 10,80 euros par action, ainsi qu'un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros. Il table, pour 2022, sur un profit opérationnel de 13,4 milliards, à plus ou moins un milliard.





Valeurs associées ALLIANZ XETRA -1.10%