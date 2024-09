Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allianz: des ambitions dans l'assurance-personne en France information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Allianz a annoncé lundi le lancement d'un nouveau réseau d'agents experts en France, avec l'objectif d'accélérer le développement de son activité sur le marché des assurances de personnes dans l'Hexagone.



Pour le lancement de ce réseau, le groupe d'assurance prévoit d'intégrer une vingtaine de nouveaux agents experts patrimoine et protection sociale actuellement en cours de formation.



Concernant 2025, Allianz France prévoit de recruter 40 agents experts avec l'ambition de constituer un réseau d'environ 200 agents généraux experts en assurances de personnes d'ici un horizon de cinq ans.



Avec cette initiative, le groupe dit vouloir attirer des conseillers en gestion de patrimoine et des profils entrepreneuriaux en assurances dotés d'une expérience solide afin de développer le portefeuille de la marque.



Ces experts doivent compléter le maillage existant constitué de près de 1800 agents dans le pays et de plus de 2600 points de vente, dont 80 points de vente supplémentaires ouverts depuis 2020.



Le nouveau réseau doit notamment s'appuyer sur la puissance de son réseau d'agents généraux, le deuxième en France en termes de chiffres d'affaires et en couverture du territoire.





