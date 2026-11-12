Allianz dépasse les attentes au 3T malgré 1,1 md EUR de coûts liés aux catastrophes naturelles

( AFP / LOIC VENANCE )

Allianz a annoncé jeudi un bénéfice opérationnel en hausse sur un an au troisième trimestre malgré un impact d'environ 1,1 milliard d'euro lié aux incendies et autres catastrophes naturelles qui ont frappé l'Europe cet été.

Entre juillet et septembre, l'EBIT, principal indicateur de rentabilité de l'assureur allemand, a atteint 4,7 milliards d'euros, en hausse de 6,2% sur un an et supérieur aux attentes des analystes sondés par FactSet.

Le chiffre d'affaires du rival d'Axa a totalisé 44,2 milliards d'euros, en hausse annuelle de 3,8 %, soutenu par une croissance dans sa principale branche dommages (+6 %) et surtout dans la gestion d'actifs (+22 % ).

Le groupe munichois a été pénalisé par une saison estivale marquée par les catastrophes naturelles.

Le coût des sinistres liés aux tempêtes, aux épisodes de grêle et incendies de forêt, ainsi que des effets de la sécheresse survenus en France et dans le reste de l'Europe a atteint 1,074 milliard d'euros au troisième trimestre, contre seulement 60 millions d'euros un an auparavant.

Ces événements ont à eux seuls représenté environ 900 millions d'euros de pertes.

Le bénéfice opérationnel dans la branche dommages a de ce fait subi un recul de près de 8 % sur un an, à 2,2 milliards d'euros.

Il est plus que compensé par le bond de 35% de la contribution record issue de la gestion d'actifs, à 1,12 milliard d'euro.

Le bénéfice net à fin septembre est ressorti à 2,89 milliards d'euros, en hausse de 1,2 % sur un an.

Fort d'un bénéfice d'exploitation record de 14,1 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a relevé mercredi soir le haut de la fourchette de prévision pour cet indicateur en 2026, à environ 18,6 milliards d'euros.

Il visait jusqu'à présent un solde allant jusqu'à 17,4 milliards d'euros, plus ou moins un milliard.