Cercle Finance • 08/11/2019 à 08:20
Allianz : consensus battu au 3e trimestre









(CercleFinance.com) - Allianz publie un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 0,6% à 1,9 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2019, soit un BPA accru de 2,7% à 4,68 euros, battant d'une quinzaine de cents le consensus. Le profit opérationnel de la compagnie d'assurance s'est maintenu à trois milliards d'euros, soutenu par ses activités de gestion d'actifs et vie-santé, pour des revenus en progression de 8,1% à 33,4 milliards (+6,4% en organique). 'Nous sommes prêts à atteindre la borne haute de notre perspective de profit opérationnel malgré un accroissement significatif des défis externes', déclare son CEO Oliver Bäte, Allianz visant 11,5 milliards d'euros, à plus ou moins 500 millions près.

