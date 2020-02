Allianz : collecte de 75,8 milliards d'euros dans la gestion d'actifs pour compte de tiers en 2019

(AOF) - En gestion d'actifs, Allianz gérait un montant record de 1 686 milliards d'euros pour compte de tiers à fin décembre 2019, en progression de 17,4% sur un an. Ce métier a connu une collecte de 75,8 milliards d'euros l'année dernière, mais aussi un impact positif des marchés de 138,6 milliards d'euros et changes de 35,6 milliards d'euros. Si le gérant américain spécialisé dans l'obligataire PIMCO a attiré 83,3 milliards d'euros d'argent frais, Allianz GI a décollecté 7,5 milliards d'euros.

Au total, l'assureur affiche un encours de 2 268 milliards d'euros, en augmentation de 16% sur un an.

Les revenus de ce métier sont en hausse de 6,4% à 7,16 milliards d'euros pour un résultat opérationnel en progression de 6,9% à 2,7 milliards d'euros.

La baisse des commissions de performance et la hausse des coûts sont la principale cause du recul de 9,1% à 633 millions d'euros du résultat opérationnel de ce métier au quatrième semestre.