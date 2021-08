Allianz chute : l'enquête sur certains fonds aux Etats-Unis pourrait avoir un impact financier

(AOF) - Allianz chute de 6,8% à 95,72 euros et affiche la plus forte baisse de l'indice Dax 30. Les fonds Structured Alpha de sa filiale Allianz Global Investors font actuellement l'objet d'une enquête du ministère américain de la justice (DOJ) après un dépôt de plaintes. Une enquête de la SEC à leur sujet est également en cours depuis 2020. L'assureur affirme avoir reçu une demande de documents et d'informations de la part du DOJ, et précise qu'il coopère pleinement avec la SEC et le DOJ dans le cadre de ces enquêtes. Il a par ailleurs immédiatement entamé son propre examen de cette affaire.

Ces fonds ont causé des pertes importantes aux investisseurs lors de la chute du marché liée à la pandémie au début de l'année dernière.

À la lumière de l'enquête du DOJ et sur la base des informations dont dispose Allianz à ce jour, le Conseil d'administration de l'assureur a réévalué la question et est arrivé à la conclusion qu'il existe un risque que les questions relatives aux Structured Alpha Funds puissent avoir un impact matériel sur les futurs résultats financiers du Groupe Allianz.

Cependant, il juge qu'il n'est actuellement pas possible de prédire comment les enquêtes de la SEC et du DOJ et les procédures judiciaires en cours peuvent être résolues, ni le moment d'une telle résolution. En particulier, il n'est pas possible d'estimer de manière fiable le montant de toute résolution possible, y compris les amendes potentielles. Par conséquent, aucune provision n'a été comptabilisée par Allianz au stade actuel.

En France le montant des cotisations pour le mois de mai 2021 a doublé par rapport à mai 2020, passant de 5,7 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.