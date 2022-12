Allianz Capital Partners dépasse les 10 milliards d'euros d'encours

(AOF) - Allianz Capital Partners a franchi la barre des 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion en actionnariat indirect dans les infrastructures. ACP a lancé sa stratégie d'investissement en actionnariat indirect dans les infrastructures en 2016. Celle-ci comprend aujourd’hui un portefeuille de plus de 50 fonds et co-investissements avec des investissements sous-jacents sur six continents.