Allianz : BPA conforme aux attentes au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Allianz publie un résultat net attribuable aux actionnaires en baisse de 28,6% à 1,5 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, soit un BPA de 3,68 euros, un niveau globalement conforme aux attentes des analystes. Le profit opérationnel de la compagnie d'assurance s'est contracté de 18,8% à 2,6 milliards d'euros, avec des revenus en retrait de 6,8% à 30,9 milliards (-7,7% en organique), principalement sous l'effet du segment d'activité vie-santé. 'Si les marchés financiers se sont redressés au deuxième trimestre, la reprise économique demeure fragile', prévient Allianz, qui ne donne pas de perspective de profit opérationnel pour 2020 à ce stade, compte tenu des incertitudes persistantes.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +0.22%