Allianz bat les attentes, les analystes voient-ils encore du potentiel ?

Le groupe allemand Allianz ( 1,53%, à 470,65 euros) dépasse les attentes au troisième trimestre et relève ses perspectives annuelles. Les analystes saluent les résultats, mais restent partagés sur le potentiel de l'action.

La gestion d'actifs prend le relais face au coût des catastrophes naturelles dans l'assurance dommages. Au 3e trimestre 2026, elle porte le résultat opérationnel du groupe allemand à 4,7 milliards d'euros, en hausse de 6,2%. Le bénéfice net ajusté progresse de 1,2%, à 2,9 milliards. Avec une collecte nette de 47 milliards d'euros sur le trimestre, cette activité bénéficie de revenus plus élevés, qui réduisent le poids des coûts. Son bénéfice opérationnel bondit de 35%, à un record de 1,1 milliard.

Sur les neuf premiers mois de 2026, le résultat opérationnel du groupe atteint ainsi un record de 14,1 milliards d'euros, en hausse de 7,8%. "Forte de cette dynamique, Allianz relève la borne haute de son objectif de résultat opérationnel pour 2026 à environ 18,6 milliards d'euros", indique Claire-Marie Coste-Lepoutre, directrice financière. Le précédent plafond était fixé à 18,4 milliards.

Jefferies prudent, DZ Bank à l'achat

Sur le titre, les avis divergent. La banque américaine Jefferies souligne une collecte supérieure de près de 57% aux attentes. Elle relève aussi la résistance de l'assurance : "les bénéfices de souscription en assurance dommages sont conformes aux attentes, malgré le poids des catastrophes naturelles au troisième trimestre." Elle reste à "conserver", avec un objectif de 440 euros, inférieur au cours de référence de 463,60 euros qui figure dans sa note d'analyse de jeudi matin.

Thorsten Wenzel, analyste de DZ Bank, anticipe une légère hausse des prévisions de bénéfices. "Le relèvement des perspectives confirme la forte dynamique opérationnelle", estime-t-il. La banque allemande recommande l'achat, avec une juste valeur de 495 euros. Elle apporte néanmoins une réserve : "Le résultat trimestriel bénéficie de commissions de performance élevées et d'un effet exceptionnel chez Allianz Global Investors ; il ne peut donc pas être extrapolé tel quel."

De son côté, Antoine Bouchetoux, analyste chez AlphaValue, juge les anciens objectifs prudents et envisage un léger dépassement de leur plafond. "Nous anticipons une réaction positive du cours, même si nous estimons que le marché intègre déjà des résultats solides", écrit-il.

Enfin, Abid Hussain, analyste chez Panmure Liberum - qui ne couvre pas l'action - souligne que le nouvel objectif reste accessible : "Pour atteindre cette borne haute, Allianz a besoin d'environ 4,5 milliards d'euros au dernier trimestre." Ce montant reste inférieur à la moyenne des trois premiers trimestres. L'analyste pointe toutefois le recul du ratio de solvabilité à 219%, qui réduit la marge de sécurité financière, et une légère contraction du stock de profits futurs dans l'assurance-vie.

Après une heure de cotations à Francfort jeudi l'action Allianz gagnait 1,53 %, à 470,65 euros.