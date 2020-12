Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : acquisition immobilière à Londres Cercle Finance • 23/12/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - Allianz annonce l'acquisition d'une participation de 75% dans un portefeuille de trois immeubles à Londres auprès de British Land, pour 401 millions de livres sterling, portefeuille que British Land continuera de gérer moyennant une commission de gestion d'actifs. 'Cette transaction représente une grande opportunité d'investir dans des actifs de premier ordre situés dans une cité mondiale pour le compte de nos clients, tout en élargissant notre portefeuille d'investissements au Royaume Uni', explique l'assureur allemand.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +1.01%