Allianz : acquisition d'un immeuble à Bruxelles

(CercleFinance.com) - Immobel annonce la vente des parts de la société propriétaire de Commerce 46, immeuble de bureaux situé dans le quartier européen de Bruxelles, à Allianz Real Estate, qui opère au nom de plusieurs compagnies du groupe Allianz. Cet immeuble, comptant 12 étages pour une superficie d'environ 14.200 m², sera livré dans le courant du troisième trimestre 2022. Immobel et ING ont conclu en avril 2020 un bail de neuf ans pour ce bâtiment dont Immobel était propriétaire depuis décembre 2018.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +1.30%