Allianz : acquisition d'immeubles de bureaux à Saint-Ouen

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce avoir acquis deux immeubles de bureaux à Saint-Ouen, près de Paris, pour le compte de plusieurs compagnies d'assurance du groupe Allianz, dans le cadre de son focus sur les villes de premier plan. Ces opérations, réalisées en joint-venture 50/50 avec une institution financière publique française de premier plan, représentent des achats à terme d'une valeur totale de 415,6 millions d'euros. Ce complexe d'affaires d'environ 60.000 m² offre des loyers très compétitifs par rapport à Paris. Développé par BNP Promotion et Emerige, ce grand projet urbain sera achevé au deuxième et au quatrième trimestre 2021.

