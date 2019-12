Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : achat d'un portefeuille logistique en France Cercle Finance • 06/12/2019 à 09:20









(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate a étendu sa présence logistique en France avec l'acquisition de 100% des parts d'un portefeuille logistique. AG Real Estate a vendu à Allianz un portefeuille de quatre actifs logistiques français d'une valeur de 200 millions d'euros. Les quatre actifs, situés à Réau, Pont-d'Ain, Chaponnay et Onnaing, offrent une surface locative brute totale de 188 000 m2. ' Construits entre 2005 et 2018, tous ces sites offrent un accès excellent au réseau autoroutier national et se situent à proximité de l'une des trois principales villes françaises : Paris, Lyon et Lille - dans le 'corridor' logistique du pays ' indique la direction.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +1.31%