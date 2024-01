Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allianz: a repris des activités de Luko en France information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Allianz Direct, l'assureur en ligne paneuropéen du groupe Allianz, a repris les activités françaises d'assurance habitation de Luko et tous les actifs d'exploitation, y compris sa marque.



La totalité des 112 collaborateurs de Luko et de Demain sera transférée au sein d'Allianz Direct.



Allianz Direct va continuer ainsi à élargir son offre de produits et sa base de clients sous la marque ' Luko ', et combinera ainsi les forces des deux organisations.



Philipp Kroetz, Directeur Général d'Allianz Direct : ' Le rachat de l'activité d'assurance habitation de Luko accélère non seulement nos projets de développement sur le marché français, mais nous positionne également en tant que leader sur le marché de l'assurance habitation en ligne dans l'hexagone '.





