Allianz : a acquis un actif de bureaux à Rome pour 200 ME

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate, au nom de plusieurs sociétés du groupe Allianz, a acquis un actif de bureaux de premier ordre dans le quartier central des affaires de Rome pour environ 200 millions d'euros auprès d'Omega Fund. Omega Fund est un fonds immobilier à capital fixe géré par DeA Capital Real Estate SGR. Aménagé sur 12 étages, cet actif de bureaux a une superficie locative brute de 30 828 m2. Il est presque entièrement loué. L'accord devrait être conclu cet été et fait suite à la récente acquisition par Allianz d'un bureau à Milan.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +0.56%