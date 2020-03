AllianceBernstein table toujours sur une croissance mondiale de 2,4% pour 2020

(AOF) - L'épidémie de coronavirus a été l'évolution majeure de ces derniers mois. Néanmoins, à ce stade, AllianceBernstein n'apporte aucun changement majeur à sa prévision de croissance mondiale pour 2020, qui reste à 2,4%. C'est notamment parce que cette prévision était déjà prudente, et reflétait son opinion selon laquelle plusieurs vents contraires (principalement du populisme et de la géopolitique) continueraient de peser sur les perspectives.

Cependant, la courbe de la croissance devrait évoluer durant l'année, en particulier en Chine, où les faiblesses du début d'année laissent place à un second trimestre plus fort, prévient le gestionnaire d'actifs. Cela devrait compliquer l'interprétation des données, à la fois pour les marchés et les décideurs.

Enfin, AllianceBernstein souligne que l'équilibre des risques est également impacté. Le mois dernier, son scénario de base était que la croissance mondiale resterait faible et qu'une récession était plus probable qu'une reflation. Le coronavirus n'a fait que renforcer cette conviction.