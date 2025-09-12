 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alliance Laundry dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte)

Alliance Laundry Holdings a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, comme l'a montré vendredi une déclaration du fabricant d'équipements de blanchisserie.

Les introductions en bourse aux États-Unis ont fait un retour triomphal cet automne, les investisseurs se débarrassant de l'incertitude tarifaire résiduelle et les marchés boursiers atteignant des sommets.

La société prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "ALH".

BofA Securities et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes.

Fusions / Acquisitions
