Alliance Laundry dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout d'éléments de contexte)

Alliance Laundry Holdings a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, comme l'a montré vendredi une déclaration du fabricant d'équipements de blanchisserie.

Les introductions en bourse aux États-Unis ont fait un retour triomphal cet automne, les investisseurs se débarrassant de l'incertitude tarifaire résiduelle et les marchés boursiers atteignant des sommets.

La société prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "ALH".

BofA Securities et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes.