ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC: Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale extraordinaire

ADC SIIC
Société Européenne au capital de 20 572 093,32 euros
Siège social : Avenue de l'Astronomie, 9 – 1210 Saint-Josse-Ten-Noode (Belgique)
RPM Bruxelles – Section francophone 0526.937.652
Bruxelles, le 13 novembre 2026
Informations réglementées :
Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires
à l’Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2026
La société européenne Alliance Développement Capital S.I.I.C. annonce avoir mis à disposition du public, le 13 novembre 2026, les documents préparatoires à l’Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2026 à 10 heures à savoir la convocation comprenant l’ordre du jour et les propositions de décisions, le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation, les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale, les formulaires de participation, de procuration et de vote par correspondance.
Les documents préparatoires à l’assemblée générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse www.adcsiic.eu , rubrique « Informations réglementées », « Informations pour les actionnaires », « Assemblées générales ».
Les formalités pratiques de participation aux assemblées générales sont décrites dans la convocation.
L’Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra physiquement à l’étude « Berquin Notaires » SRL, situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Pièce jointe
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