Allergan : un anti-migraineux approuvé par la FDA

(CercleFinance.com) - Allergan a annoncé lundi en fin de séance que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Ubrelvy (ubrogepant) dans le traitement aigu de la migraine avec ou sans aura chez l'adulte, maladie affectant 31 millions d'Américains. 'Dans des essais cliniques soutenant l'approbation par la FDA, Ubrelvy a apporté un soulagement rapide de la douleur pour la majorité des patients migraineux', souligne le laboratoire pharmaceutique basé en Irlande. 'Ubrelvy a aussi atteint ses co-objectifs principaux d'absences de douleur et des symptômes les plus gênants (nausée, hypersensibilité à la lumière ou au son), un standard d'efficacité récent et plus strict posé par la FDA en 2018', poursuit-il.

