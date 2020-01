Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allergan : l'UE autorise le rachat par AbbVie Cercle Finance • 10/01/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition par AbbVie du fabricant irlandais d'appareils médicaux Allergan. L'autorisation est subordonnée à la cession d'un produit en cours de développement par Allergan pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. L'enquête de la Commission a principalement porté sur les traitements biologiques de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn pour lesquels les activités d'AbbVie et d'Allergan se chevauchent. Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission, a déclaré : ' Les maladies inflammatoires de l'intestin sont des affections chroniques qui ont des effets dévastateurs sur la vie de millions de personnes. Notre décision fait en sorte que l'opération de concentration entre AbbVie et Allergan ne perturbe pas le développement d'un traitement innovant prometteur contre les maladies de ce type. Cela permettra d'élargir le choix de traitements et d'offrir de meilleurs prix aux patients '.

Valeurs associées ALLERGAN Tradegate +0.55% ALLERGAN LSE -100.00% ALLERGAN NYSE -0.40%