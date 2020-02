Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allergan : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 10/02/2020 à 13:35









(CercleFinance.com) - Allergan annonce avoir engrangé un BPA ajusté en progression de 21,7% à 5,22 dollars au titre des trois derniers mois de 2019, un niveau dépassant ainsi d'une soixantaine de cents le consensus, pour des revenus en croissance de 6,6% à 4,35 milliards de dollars. Le laboratoire pharmaceutique basé en Irlande affiche ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, un BPA ajusté en hausse de 5,7% à 17,64 dollars, pour des revenus en croissance de 1,9% à près de 16,1 milliards de dollars. Par ailleurs, Allergan déclare s'attendre à une finalisation de sa transaction en cours avec AbbVie vers la fin de ce premier trimestre 2020, sous réserve de réception des autorisations réglementaires requises et autres conditions.

Valeurs associées ALLERGAN Tradegate +0.83% ALLERGAN LSE -100.00% ALLERGAN NYSE 0.00%