Allergan : cession de Zenpep à Nestlé

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce la conclusion d'un accord avec Allergan pour lui racheter Zenpep, médicament gastro-intestinal destiné aux personnes ayant des difficultés de digestion liées à une production insuffisante d'enzymes par le pancréas. Disponible aux Etats-Unis, Zenpep a généré en 2018 des ventes nettes de 237 millions de dollars. Les détails de cette transaction, qui devrait être finalisée au moment de la fusion entre Allergan et AbbVie, ne sont pas divulgués par le groupe suisse.

