Allen & Overy : 29 transactions bloquées en 2020 par les autorités de la concurrence

Allen & Overy fait remarquer que les autorités antitrusts coopèrent de plus en plus pour parvenir à des décisions mutuellement compatibles.

D'un point de vue géographique, les États-Unis et le Royaume-Uni ont chacun empêché 7 transactions en 2020 et la France seulement 3.

(AOF) - En 2020, 29 transactions ont été empêchées par les autorités de concurrence dans le monde, soit 11 de moins qu'en 2019, selon le rapport du cabinet Allen & Overy sur les tendances globales en matière de contrôle des concentrations. Dans le détail, 9 fusions ont été interdites et 20 ont été abandonnées. Le cabinets d'avocats d'affaires explique cette baisse de 28% par l'impact de la pandémie sur les volumes mondiaux des transactions M&A et la frilosité des entreprises face à des changements stratégiques d'envergure.

