Allemagne : vive remontée de l'indice ZEW

(CercleFinance.com) - L'indice ZEW des perspectives des analystes financiers allemands remonte de 9,4 points à +31,7 en novembre, sa première progression depuis mai dernier, alors que l'indice d'évaluation de la situation actuelle recule de 9,1 points à +12,5. 'Les experts estiment que les problèmes d'approvisionnement en matières premières et en produits intermédiaires, ainsi qu'un taux d'inflation élevé, auront un impact économique négatif sur ce trimestre', explique Achim Wambach, le président de l'institut ZEW.

