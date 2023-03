Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: vif rebond de la production industrielle information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 09:33









(CercleFinance.com) - La production industrielle allemande a augmenté plus que prévu en janvier, portée par les secteurs de l'électronique et de la chimie, montrent des données publiées mercredi.



La production de biens fabriqués en Allemagne s'est accrue de 3,5% en données ajustées des variations saisonnières, après une baisse de 2,4% (chiffre révisé contre -3,1% en données préliminaires) en décembre, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.



Le consensus tablait sur une augmentation plus limitée de l'ordre de 1,4% pour le mois de janvier.



Destatis précise que la statistique a été tirée par une forte demande dans les secteurs des équipements électroniques (+7,1%) et des produis chimiques (+9,8%).



Malgré ce bon démarrage de l'exercice 2023, les économistes estiment que l'économie allemande n'est pas encore sortie de l'ornière.



'Au vu du nouvel accès de faiblesse des ventes de détail qui témoigne de la fragilité continue de la consommation, nous pensons que la résistance de l'industrie ne sera pas suffisante pour éviter une récession', préviennent les analystes de Capital Economics.



Publiées ce matin, les ventes au détail dans le pays sont en effet ressorties en baisse de 0,3% en janvier par rapport à décembre, évoluant désormais 0,6% en-dessous de leurs niveaux de janvier 2020, c'est-à-dire avant l'apparition de la pandémie.





