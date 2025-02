Allemagne: une usine de trains reconvertie dans la production de chars militaires

L'usine Alstom de matériel ferroviaire va être reconvertie dans la production de chars militaires, après un accord avec le groupe d'armement KNDS, ont annoncé les deux groupes lors d'un événement organisé le 5 février 2025. ( dpa / Sebastian Kahnert )

Une usine historique de fabrication de matériel ferroviaire, dans l'est de l'Allemagne, va être reconvertie dans la production de chars militaires, après un accord présenté mercredi avec le groupe d'armement KNDS dont l'activité est portée par la hausse des dépenses de défense.

KNDS, entreprise franco-allemande spécialisée dans les véhicules blindés, va reprendre au fabricant de trains Alstom son usine allemande de Görlitz, en ex-Allemagne de l'Est, ont annoncé les deux groupes lors d'un événement organisé en présence du chancelier Olaf Scholz.

Le constructeur ferroviaire français avait annoncé l'an dernier une restructuration de ses activités en Allemagne prévoyant la fermeture de ce site, situé à la frontière avec à la Pologne, spécialisé dans la fabrication de trains depuis 175 ans, mais jugé pas assez rentable.

A l'image du secteur européen de la défense, dont l'activité est dopée par la hausse des dépenses militaires qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, KNDS développe sa production.

Grâce au nouveau site de Görlitz,"nous augmentons nos capacités de production pour renforcer la capacité de défense de l'Allemagne", a indiqué Florian Hohenwarter, directeur des opérations du groupe.

"Nous avons accompagné cette transition de près, a souligné Olaf Scholz. Car nous voulons que notre armée soit en mesure de défendre l'Allemagne et notre alliance contre toutes les menaces à l'avenir", a-t-il dit, dénonçant le volonté de Moscou de "redessiner les frontières par la force".

A la place de wagons ferroviaires à deux étages, spécialité de Görlitz, l'usine va produire des composants pour le char de combat Leopard 2, utilisé par les troupes ukrainiennes, le blindé de combat d'infanterie Puma et le blindé de transport Boxer.

"Les premiers transferts de personnel et le démarrage de la production devraient avoir lieu dès cette année", ont encore expliqué les entreprises. La transition complète du site devrait être achevée en 2027.

Outre les 350 à 400 salariés d'Alstom qui seront repris sur le site de Görlitz, KNDS veut proposer jusqu'à 75 emplois sur d'autres implantations et Alstom prévoit de transférer 100 salariés vers ses propres sites.

En juin dernier, l'équipementier en difficulté Continental et le plus gros fabricant allemand d'équipement militaire Rheinmetall avaient passé un accord similaire sur un transfert de salariés d'une usine automobile condamnée vers les sites du producteur d'obus et char.