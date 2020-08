Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Une série d'accidents provoqués sur une autoroute qualifiée d'"attaque islamiste"-presse Reuters • 19/08/2020 à 11:13









BERLIN, 19 août (Reuters) - Les autorités allemandes enquêtent sur une série d'accidents provoqués mardi soir par un conducteur sur une autoroute à Berlin, qu'un porte-parole du parquet de Berlin a qualifiée d'"attaque islamiste" selon des déclarations publiées mercredi par le magazine allemand Focus. Plusieurs personnes ont été blessées dans cet incident. "En l'état actuel de nos connaissances, il s'agit d'une attaque islamiste", a déclaré ce porte-parole, en précisant que le suspect, âgé de 30 ans et de nationalité irakienne, pourrait avoir des troubles psychologiques. Le parquet de Berlin n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. (Michael Nienaber, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

