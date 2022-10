Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: timide remontée de l'indice ZEW en octobre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - L'indicateur ZEW du climat économique en Allemagne se redresse timidement en octobre pour atteindre une valeur de -59,2 contre -61,9 en septembre, traduisant ainsi des perspectives un petit peu moins dégradées selon les experts des marchés financiers.



Néanmoins, leur perception de la situation économique actuelle de la première économie de la zone euro continue de s'assombrir, et ce pour le quatrième mois consécutif, puisque l'indicateur correspondant chute encore de 11,7 points pour s'établir actuellement à -72,2.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.