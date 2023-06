Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: timide rebond de la production industrielle information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 09:28









(CercleFinance.com) - La production industrielle allemande n'a que timidement rebondi en avril après sa nette contraction du mois de mars, renforçant le scénario d'une récession prolongée de la première économie d'Europe.



Soutenue essentiellement par le secteur de la construction, la production des usines a augmenté de 0,3% en avril alors qu'elle avait reculé de 2,1% le mois précédent (révisé de -3,4%), selon les chiffres publiés par Destatis.



Cette hausse est bien inférieure au consensus des économistes, qui s'attendaient en moyenne à une augmentation de 0,6%.



'Les perspectives pour le reste de l'année sont moroses', réagissent les économistes de Capital Economics.



'Nous pensons qu'après une contraction du PIB de 0,5% puis de 0,3% au cours des deux derniers trimestres, l'économie allemande restera en récession toute cette année', prévient le bureau de recherche économique basé à Londres.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.