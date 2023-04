Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: timide amélioration de l'indice Ifo en avril information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a progressé de 93,2 points en mars à 93,6 points en avril, marquant ainsi sa sixième hausse consécutive, mais à un niveau légèrement inférieur au consensus de 94, selon Capital Economics.



'Cette légère hausse confirme que l'économie allemande est restée résiliente face à la hausse des taux d'intérêt au début du deuxième trimestre, mais l'enquête est beaucoup plus pessimiste que les PMI, publiés vendredi', note le bureau d'analyse londonien.



'L'économiste en chef de l'Ifo s'est montré prudent quant aux perspectives, affirmant que l'économie allemande manque d'élan et reste loin d'une reprise substantielle', poursuit-il, prévoyant toujours que l'économie restera faible au cours des prochains mois.





