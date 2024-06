Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: taux de chômage stable en juin information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - L'Agence fédérale pour l'emploi allemande fait part d'un taux de chômage de 5,8% pour le mois de juin, stable par rapport à mai, le nombre de chômeurs outre-Rhin ayant augmenté de 4.000 pour atteindre 2.727.000 (+19.000 hors variations saisonnières).



'La faiblesse du marché du travail se poursuit. Les entreprises restent réticentes à chercher de nouveaux collaborateurs', commente Andrea Nahles, la présidente de l'agence, lors de la conférence de presse mensuelle à Nuremberg.



Le sous-emploi -catégorie plus large que le chômage stricto sensu- a en outre augmenté de 16.000 en termes corrigés des variations saisonnières en juin par rapport au mois précédent, pour s'établir à 3.546.000 personnes.





