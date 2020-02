Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : stagnation du PIB au 4e trimestre Cercle Finance • 14/02/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Selon une estimation corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires de Destatis, le PIB de l'Allemagne a stagné au dernier trimestre 2019, alors que les économistes espéraient une progression de 0,1% en moyenne. Cette atonie intervient après une croissance de 0,5% au premier trimestre 2019, une contraction de 0,2% au deuxième et une remontée de 0,2% au troisième. Ainsi, l'économie allemande a progressé de 0,6% sur l'ensemble de l'année écoulée. Au quatrième trimestre, les dépenses de consommation finale ont ralenti de façon marquée, tandis que les formations brutes de capitaux ont évolué de façon divergente et que le commerce extérieur a pesé négativement sur l'activité.

