Allemagne: stagnation de la population en emploi en 2021

(CercleFinance.com) - La population en emploi en Allemagne s'est établie aux environs de 44,9 millions de personnes en moyenne sur l'année écoulée, un nombre stable (+7.000) par rapport à 2020, selon des données de l'office fédéral de statistiques (Destatis).



Ce dernier rappelle que la crise du coronavirus avait interrompu, en 2020, une dynamique haussière qui s'était prolongée 14 années de suite, avec une baisse de 370.000 (-0,8%) par rapport à 2019.



Destatis souligne toutefois qu'en dehors de la crise sanitaire, la progression de la population en emploi se serait arrêtée en raison de l'évolution démographique de l'Allemagne qui a réduit la force de travail potentielle.





