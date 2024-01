Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: sévère dégradation du moral des ménages (GfK) information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages allemands s'est sévèrement dégradé à l'approche du mois de février, selon l'enquête mensuelle de l'institut GfK, assombrissant encore le tableau de l'économie allemande en ce début d'année.



L'indice du sentiment du consommateur, calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès de 2.000 personnes, s'est enfoncé à -29,7 points, contre -25,4 au mois de janvier.



'Les crises et les guerres, ajoutées à la persistance d'une inflation élevée, rendent les consommateurs fébriles', explique GfK, qui précise que cette configuration suggère que les consommateurs pourraient limiter leurs dépenses pour épargner davantage.



Les anticipations concernant les revenus des ménages se sont tout particulièrement détériorées à l'approche de février, à -20 points, ce qui marque un plus bas depuis quasiment un an.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.