Allemagne : repli surprise des commandes à l'industrie

(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie ont accusé un repli inattendu de 3,7% en mai, selon des données préliminaires publiées mardi par Destatis, l'office allemand de la statistique. A titre de comparaison, les économistes s'attendaient à une progression de 1,1% des commandes de biens 'Made in Germany' le mois dernier. Une hausse de 0,9% de la demande en Allemagne n'a pas suffi à compenser la chute de 6,7% des commandes en provenance de l'étranger, avec notamment une baisse de 9,2% de celles des pays n'appartenant pas à la zone euro. Un repli à relier, d'après les économistes, aux problèmes de logistique et de pénurie de matières premières qui perturbent le bon fonctionnement de l'industrie manufacturière depuis l début de l'année. 'Le problème des industriels, en Allemagne comme ailleurs, ce n'est pas le manque de commandes mais le manque d'inputs pour les satisfaire', rappelaient en début de semaine les équipes d'Oddo.

