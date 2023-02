Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: repli plus marqué du PIB au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - L'économie allemande s'est contractée de 0,4% au quatrième trimestre, un repli plus marqué que lors de sa première estimation (-0,2%), montrent vendredi les statistiques détaillées du produit intérieur brut (PIB).



Dans une note d'information, l'office fédéral de la statistique évoque une activité qui a 'significativement perdu de son allant' en fin d'année, notamment sous l'effet d'un accès de faiblesse de la consommation.



Les analystes s'attendaient à ce que la décroissance de 0,2% initialement annoncée soit confirmée en seconde lecture.



Pour mémoire, le PIB allemand avait progressé de 0,8% au premier trimestre, de 0,1% au deuxième et de 0,5% au troisième.



'Au vu resserrement des politiques monétaires opéré par les grandes banques centrales, il ne faut pas attendre de redressement sensible de l'activité dans le courant de cette année', ont réagi les équipes de Commerzbank après la publication de ces chiffres.





