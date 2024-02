Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: remontée très timide de l'indice Ifo en février information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 85,2 en janvier à 85,5 en février, une hausse 'entièrement attribuable à une amélioration de la composante des anticipations', selon Capital Economics.



'La légère hausse de l'indice l'a laissé proche de son plus bas niveau postpandémique et suggère que l'économie allemande a continué de se contracter au premier trimestre', souligne le bureau d'analyse économique londonien.



Notant que la faiblesse de l'indice Ifo fait écho au message pessimiste des indices PMI composites de la veille, il se dit conforté dans ses prévisions que le PIB allemand continuera de baisser au premier trimestre et stagnera sur l'ensemble de 2024.





