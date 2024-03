Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: remontée de l'indice Ifo en Mars information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne s'améliore, mais continue de pointer vers la récession.



Bien que l'indice Ifo du climat des affaires ait augmenté assez fortement en mars, la majeure partie de l'amélioration concerne la composante volatile des attentes et reste à un niveau exceptionnellement bas indique Capital Economics.



La hausse de l'indice Ifo du climat des affaires (BCI), qui est passé d'un niveau révisé à la hausse de 85,7 en février à 87,8 en mars, est bien au-dessus des attentes (consensus 86,0 ; CE 85,5). Il est à son niveau le plus élevé depuis juin dernier.



Cependant, l'amélioration en mars est principalement due à un bond de la composante des attentes (de 84,1 à 87,5) tandis que l'indice des conditions actuelles, qui a une meilleure relation avec la croissance du PIB, s'est amélioré dans une moindre mesure (de 86,9 à 88,1) souligne Capital Economics.



Les indices de l'industrie manufacturière, des services et du commerce de détail ont tous augmenté de manière substantielle, bien que le secteur de la construction n'ait connu qu'une légère amélioration et est resté à un niveau extrêmement bas.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.