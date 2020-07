Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : remontée de l'indice Ifo en juillet Cercle Finance • 27/07/2020 à 10:36









(CercleFinance.com) - L'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires s'est amélioré en juillet, passant de 86,3 en juin à 90,5 ce mois-ci, là où les économistes attendaient une remontée à 89,3 d'après Capital Economics. 'L'indice a récupéré l'essentiel de ce qu'il avait perdu entre février et avril, mais demeure inférieur à sa moyenne de 2019', souligne le bureau d'analyse, ajoutant que la composante des attentes a progressé significativement plus que celle de la situation actuelle.

